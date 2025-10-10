季節性インフルエンザの1つの医療機関あたりの患者報告数が、7週連続で増加しています。すでに流行シーズン入りしていて、厚生労働省は警戒を呼びかけています。【映像】季節性インフルエンザの患者報告数、7週連続で増加厚労省によりますと、10月5日までの1週間に報告された1つの医療機関あたりのインフルエンザの患者報告数は、全国で1.56人でした。流行シーズン入りが発表された前の週の1.04人から約1.5倍増え、7週連続で増