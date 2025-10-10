１０日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前日終値（４万８５８０円４４銭）に比べて６００円超下落した。４万７９００円台を推移している。連日の最高値更新に伴う過熱感や、次期政権の枠組みを巡る協議の不透明さから、当面の利益を確定する売りが優勢となっている。