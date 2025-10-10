高須クリニックの高須克弥統括院長（８０）が１０日、都内で行われた８日発売の最新著書「高須の遺言」（講談社）の発売会見に出席した。２０１４年にがんを発症し、現在全身にがんが転移し闘病中の高須氏は「発売まで死んじゃったらどうなるかと思ったけど、生きているうちにだせてよかったです」と笑顔で答えた。人生最終章と位置づける著書について「老後は、自分の稼いだ分を世の中にばらまくの、趣味でして」と説明。発