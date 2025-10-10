女優の天海祐希（58）が9日午後7時放送のテレビ朝日系「徹子の部屋50年目深堀りSP第3弾」にゲスト出演。渡哲也さんとのエピソードを明かした。同番組は今年2月、放送50年目に突入した。この日は1万2500回を超える過去の放送からお宝映像を振り返り、トークを繰り広げた。MCの黒柳徹子（92）が「天海さんはもともと石原プロにお入りになりたかったんですって？」と聞くと、「それね、間違った情報なんですけど…。入りたかったって