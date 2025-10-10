糸魚川市のコメ農家の倉庫から玄米２袋が盗まれました。警察の調べによりますと、10月２日午前11時頃から10日午前5時半頃までの間、60代男性が管理する倉庫で30キロ入りのコシヒカリの玄米2袋（時価計3万2000円相当）が盗まれました。玄米は、倉庫内に設置された保冷庫の中で14袋が保管されていましたが、そのうち2袋が盗まれました。当時、倉庫のシャッターは閉まっていましたがカギはかかっておらず、保冷庫に付けられてい