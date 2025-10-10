10月10日より公開された映画『ホウセンカ』に花江夏樹が出演していることが発表された。 参考：花江夏樹と上田麗奈の共演も『チェンソーマン』『鬼滅の刃』意外な“掛け持ち声優”たち 本作は、オリジナルTVアニメ『オッドタクシー』を手がけたクリエイタータッグ・木下麦（監督・キャラクターデザイン）と此元和津也（原作・脚本）、『映画大好きポンポさん』『夏へのトンネル、さよならの出口』