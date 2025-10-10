東京モノレールは、路線愛称「東京パノラマライン」を11月1日に導入する。車窓から街や海、空を望む体験を広く伝える狙いとした。導入路線は東京モノレール羽田空港線で、各駅の案内表示や路線図、運賃表、車内の表示や放送、パンフレットやウェブサイトに順次反映する。接客型の制服も刷新し、切り替えは2026年11月を予定する。同社は、駅・車両空間を日本の芸術や文化を発信する場にする「TOKYO ART＆CULTURE」を展開している。