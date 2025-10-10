兵庫県姫路市の路上で、女性２人の胸を触るなどわいせつな行為をしたとして、陸上自衛官の男が逮捕されました。不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、陸上自衛官の早田裕貴容疑者（２９）です。警察によりますと、早田容疑者は今年９月６日午前４時半すぎ、姫路市内の路上で当時２５歳の女性２人に対し、胸をさわるなどのわいせつな行為をした疑いが持たれています。早田容疑者と被害女性のうち１人は以前から面識があり、