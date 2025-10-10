大分県別府市の商業施設で、ATMに置き忘れていた高齢女性の財布を盗んだとして44歳の男が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、別府市内竈のアルバイト従業員の男（44）です。 警察によりますと、男は今年8月23日午後0時半ごろ、別府市北石垣の商業施設に設置されたATMで、現金22万3000円のほか、キャッシュカードや通帳などが入った財布を盗んだ疑いが持たれています。 財布は別府市内に住む82歳の女性が置き忘