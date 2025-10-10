美容整形外科「高須クリニック」の高須克弥院長（80）が10日、都内で、著書「高須の遺言」（講談社）の発売記念会見を行った。全身がんを公表しており「出す前に死んじゃったらどうしようかと思ったんですが、生きているうちに出せて良かったです」と笑みを見せた。入院して治療中に仕上げた1冊。治療について「がんはすぐ死なないのですごくいい病気なんです。当分の間いろんなことができるので、すごく楽しい余生が送れる。死ぬ