東急電鉄が公式サイトで2025年10月10日、田園都市線「梶が谷駅」構内の列車衝突・脱線事故を受けて、19日に予定していた車両工場での見学・体験イベント「東急電車まつり」を開催中止すると発表した。事故は5日に起き、東急によると運休本数が2日間で計1107本、影響人数は65万2100人にのぼる。原因は信号システムの問題だという。「心から深くお詫び申し上げます」事故に関しても改めて謝罪「東急電車まつり」の開催は8月29日に発