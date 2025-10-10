皆さんはわが子にお金の話をしていますか？お小遣いの導入時期や、子どもがお金に関心を持つ時期はそれぞれですよね。悪気がなく、ちょっとしたお金の貸し借りや「おごる」「おごられる」という行為を知らない親のところでされていたら、皆さんはどうしますか？今回ご紹介するお話は、子どもが悪気なく起こしてしまった金銭トラブルについて描いています。星河ばよ(@bayo_fantasy)さんの作品『2000円持ってきてね』をご覧ください