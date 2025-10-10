海底で行われたメタンガスを用いた種火の点火。（９月１８日撮影、広州＝新華社配信）【新華社広州10月10日】中国広東省広州市で9日、第15回全国運動会・第12回全国障害者スポーツ大会・第9回スペシャルオリンピックスの聖火採火式が行われた。聖火の元となる火は、深さ1500メートル以上の海底にあるメタンハイドレートを使って得られたという。遠隔操作無人潜水機「海馬」を搭載し、南中国海の北部海域で聖火の種火の採取作業を