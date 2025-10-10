東京・大田区の第二京浜で50cmほどの穴が開き、車線規制が行われています。この穴によるけが人は確認されていません。【映像】車道に開いた穴と車線規制の様子午前10時すぎ、大田区北馬込の道路で「道路が陥没していた」と目撃者から110番通報がありました。警視庁などによりますと、第二京浜の上りの車道で50cmほどの穴が開いたということです。この穴による事故やけが人は確認されていません。東京国道事務所によりますと