中国の習近平国家主席は、北朝鮮の朝鮮労働党創建80年にあわせ金正恩総書記に祝電を送り、両国の関係を強化していく考えを示しました。中国国営の中央テレビは、10日、習近平国家主席が金正恩総書記に祝電を送ったと発表しました。習主席は「国際情勢がどのように変化しようとも、中朝の関係を維持し、強化する方針は変わらない」と主張。「中国は北朝鮮とともに、実務的な協力を深め、関係が絶えず発展するようにしていきたい」と