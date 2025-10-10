女子大学生になりすまし、男性から100万円以上を騙し取った疑いで15歳の少年が逮捕されました。15歳の少年は、2024年8月から2025年3月まで、実在しない女子大学生のふりをして「お金を借りるために信用金が必要」と30代の男性にうそのメッセージを送り、電子マネーなど約135万円をだまし取った疑いがもたれています。少年は警視庁の調べに対し、「オンラインカジノを続けるためにお金がほしかった」と容疑を認めています。少年は、