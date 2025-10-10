NiziUのMAYA（23）が、9日深夜放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜深夜0時45分）に出演。ファンの言葉に複雑さをにじませた。番組では、相手を嫉妬させることによって自身に興味を向かせる恋愛テクニックを紹介。MAYAは「私のファンの方が『今日、実はAYAKAちゃんに浮気しそうになっちゃって』って」とファンに嫉妬心を抱いた経験を明かすと、MCの鈴木愛理も「ね！言う人いるよね！？あれ意味分かんないよね！」と