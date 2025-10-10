◇MLB 地区シリーズ第4戦ドジャース2×-1フィリーズ(日本時間10日、ドジャー・スタジアム)集合写真でテオスカー・ヘルナンデス選手の明るさが全開です。試合はリードされた7回に押し出しで同点に追いつくと、延長に突入する熱戦となります。最後は11回に満塁の場面から、投手のエラーで1点を勝ち越し、サヨナラ勝ちとなりました。ドジャースはリーグ優勝決定シリーズ進出を祝うTシャツをみんなで身につけ、グラウンドで集合写真を