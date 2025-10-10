どこに行っても何をするにも人、人、人。せわしない都会に疲れ、地方移住を考える家庭もあるようです。地方に移り住みスローライフを満喫する家族を、テレビなどで目にする機会も増えました。一方で、「地方移住は絶対にやめた方がいい」という声も耳にします。ママスタコミュニティにも地方移住にまつわる投稿がありました。地方移住のメリットは？のんびりした暮らしには憧れるけど……『親や親戚が住んでいない限り、田舎に移住