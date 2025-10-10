第3週「ヨーコソ、マツノケへ。」NHK連続テレビ小説「ばけばけ」は13日から第3週「ヨーコソ、マツノケへ。」が放送される。トキ(郄石あかり)と銀二郎(寛一郎)の新婚生活がはじまった。怪談好きで趣味もあい、働き者の銀二郎のおかげで借金返済も順調。祖父・勘右衛門(小日向文世)はちょんまげ姿、父・司之介(岡部たかし)は相変わらずの?落ち武者?カットだが、松野家になじもうと努力する銀二郎に、トキは幸せな日々を送