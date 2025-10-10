¥Ñ¥ê¥³¥ì¤ËÅÐ¾ì¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÀÆü²Ö¥­¥é¥é¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÍÅ±ð¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLinslus(¥ê¥ó¥¹¥ë¥¹)¡×¤Ç¥Ñ¥ê¥³¥ì¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¯»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¥Ö¥ë¡¼¤ò´ðÄ´¤È¤·¡¢¥¹¥«¡¼¥ÈÉôÊ¬¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¤È¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Á¥å¡¼¥ë¤Ç¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥É¥ì¥¹¤Ë¡¢¥Ù¡¼¥ëÉÕ¤­¤ÎË¹»Ò¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¥Ñ¥êÆþ¤ê¤·¤Æ¤«¤é¼Â¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö³°¹ñ¿Í¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó6¿Í¤ª´ê¤¤¤·¤Æ