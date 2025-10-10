＜ベイカレントクラシック Presented by LEXUS2日目◇10日◇横浜CC（日本）◇7315ヤード・パー71＞米国男子ツアー日本大会の第2ラウンドが進行している。34位から出た松山英樹は、5バーディ・2ボギーの「68」で回り、トータル2アンダーでホールアウトした。【写真】石川遼を見守るギャラリーきょうも会場は人がたくさんインコースからスタートしたこの日、10番パー4は2オン2パットのパー発進。11番ではティショットを左に曲げ