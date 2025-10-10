＜スタンレーレディスホンダ初日◇10日◇東名カントリークラブ（静岡県）◇6435ヤード・パー72＞国内女子ツアーで16歳の高校生アマチュア、岩永杏奈（大阪桐蔭高2年）がホールインワンを達成した。【写真】富士山とシブコとあやたん後半6番、実測190ヤードのパー3。4番ハイブリッドで放った一打は、ピン手前5メートルに落ちて、カップに転がって直接入った。サンワテクノス株式会社からホールインワン賞として100万円が贈られる