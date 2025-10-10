10月9日夜、静岡県菊川市の市道で、車を運転中、前方を走る自転車に追突し、そのまま逃げたとして、70代のパート従業員の男が警察に逮捕されました。男は企業の従業員を車で送迎する仕事の最中だったということです。 ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、菊川市中方のパート従業員の男(73)です。容疑者の男は、9日午後7時40分頃、菊川市赤土の市道で車を運転し、前方を走る同市内に住む契約社員の男性(42)の自転車