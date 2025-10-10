今年の銀価格は急騰している。地政学的、経済的な混乱の中、投資家が安全資産を求めていることが背景にある/Akos Stiller/Bloomberg/Getty Imagesニューヨーク（ＣＮＮ）価格が高騰している貴金属は金だけではない。安全資産を求める投資家の需要や旺盛な産業需要、長引く供給不足が追い風となり、銀価格は今年これまでに約７５％急騰した。銀のスポット価格は９日、過去最高値となる１トロイオンス＝５１ドルに到達。５０ドルの節