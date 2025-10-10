ドジャースの大谷翔平投手（３１）が心の底から勝利を喜んだ。９日（日本時間１０日）、本拠地でのフィリーズとの地区シリーズ第４戦に２―１でサヨナラ勝利。リーグ優勝決定シリーズに駒を進めた。大谷は試合後、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。ＭＬＢ公式によるシャンパンファイトの動画から自身の爆笑シーンを切り取った。目をつぶり大谷からのビールを痛飲していた山本由伸投手（２７）の鼻をいきなりカン