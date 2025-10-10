丸八倉庫 [東証Ｓ] が10月10日後場(14:00)に決算を発表。25年11月期第3四半期累計(24年12月-25年8月)の連結経常利益は前年同期比11.6％減の4億2500万円に減ったが、通期計画の5億2000万円に対する進捗率は81.7％に達し、5年平均の77.3％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した9-11月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比37.9％減の9500万円に落ち込む計算になる。