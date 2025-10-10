タキヒヨー [東証Ｓ] が10月10日後場(14:00)に決算を発表。26年2月期第2四半期累計(3-8月)の連結経常利益は前年同期比2.1倍の11.4億円に急拡大し、通期計画の15.2億円に対する進捗率は75.1％に達し、さらに前年同期の40.4％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結経常利益は前年同期比53.2％減の3.7億円に大きく落ち込む計算になる。 直近3