日清紡マイクロデバイスは、オーディオ機器向けのオペアンプ、MUSESシリーズの新モデルとして、2回路入りJ-FET入力型「MUSES8921」を発売する。PCオーディオ、デスクトップオーディオ、ポータブルオーディオプレイヤー、ポータブルヘッドフォンアンプなどへの搭載を想定している。サンプル単価は1,000個購入時の参考単価で500円。 「MUSES8920/A」をベースに、MUSESフ