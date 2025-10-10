日本銀行の行った生活意識に関するアンケート調査(9月調査)が公表された。前回6月調査に比べて物価上昇見通しが強まっている。 （）内は前回調査委 1年後の物価が上がるとの回答88.0％（85.1％） 5年後の物価が上がるとの回答84.8％（83.1％） 1年後の物価変化見通し平均値+11.9％（12.8％）中央値10.0％（10.0％） 5年後の物価変化見通し+10.0％（9.9％）中央値5.0％（5.0％）