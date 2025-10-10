コニーアイランド（牝２歳、栗東・中内田充正厩舎、父コントレイル）が白菊賞（１１月３０日、京都競馬場・芝１６００メートル）を目標とすることが、１０日、サンデーサラブレッドクラブにより発表された。３冠牝馬・リバティアイランドの半妹は８月２日の２歳新馬（中京競馬場・芝１６００メートル）で、川田将雅騎手が騎乗し、圧巻のまくりを見せ、新馬勝ちを決めている。