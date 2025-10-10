大分市中心部 自民党の新総裁に高市早苗氏が就任し、市場では「高市トレード」と呼ばれる株高や円安が進んでいます。 大分県内の反応や専門家の考えを取材しました。 女性初の自民党総裁となった高市早苗氏。積極的な財政政策を主張していて、就任以降、日経平均株価は上昇し、9日の終値は史上最高値となる4万8580円に達しました。 「高市トレード」とも呼ばれるこうした市場の反応。大分市の証券会社でも今