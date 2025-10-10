◇ナ・リーグ地区シリーズ第4戦フィリーズ1―2×ドジャース（2025年10月8日ロサンゼルス）フィリーズは9日（日本時間10日）、敵地でのドジャースとの地区シリーズ第4戦に延長戦の末、サヨナラ負け。対戦成績が1勝3敗となり、シリーズ敗退が決定した。試合後、ロブ・トムソン監督は「ドジャースの投手陣が非常に良かった。打線も悪くないが、得点は少なかった。結局、投手戦だ。両チームとも素晴らしい投球をした。戦いは