巨人・阿部慎之助監督（46）が10日、「2025JERAクライマックスシリーズセ」の共同記者会見に出席。「今年は3位からということで怖いものはない。とにかくいる戦力で完全アウェーの横浜スタジアムで思い切りぶつかって、全国の野球ファンのみなさまに夢と感動を、そしてワクワクさせる試合をできたらなと思っています」と決意表明した。11日に開幕するファーストSではDeNAと激突。「筒香君も後半凄く状態上げてきてますし