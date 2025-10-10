見た目から動き、声まで男の色気が凝縮した。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月9日の第2試合にTEAM雷電・萩原聖人（連盟）が出場。東1局1本場、ライバルとの競り合いを制して高打点をゲットすると、野太い“イケボ申告”でファンを魅了した。【映像】動きも声も渋い！萩原聖人、男の色気Mリーグ初年度からプレーする萩原だが、今年で54歳に。芸能界ではドラマ・映画・舞台などでも活躍。特に近年では、作品を引き立て、引き締