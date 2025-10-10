長岡美紗さん 大分県大分市の高校生が自分の夢を掴むため挑んだある全国オーディションで見事グランプリに輝きました。 夢を叶えるため努力を続けるその高校生を取材しました。 大分市の大分東明高校。にぎやかな教室で授業を受けているのは3年生の長岡美紗さんです。 大学受験を控え勉強に励む長岡さん、クラスメイトに彼女の人柄について聞いてみると。 ◆クラスメイト「すごくまじめでストイックなイメー