ポプラ [東証Ｓ] が10月10日後場(14:00)に決算を発表。26年2月期第2四半期累計(3-8月)の連結経常利益は前年同期比9.0％減の2.4億円に減ったが、通期計画の3.7億円に対する進捗率は65.4％に達し、5年平均の44.2％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結経常利益は前年同期比10.4％減の1.2億円に減る計算になる。 直近3ヵ月の実績である6-8月期(2Q)