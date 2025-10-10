10日14時現在の日経平均株価は前日比603.40円（-1.24％）安の4万7977.04円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は121、値下がりは1465、変わらずは25と、値下がり銘柄の割合が90％超に達する全面安商状となっている。 日経平均マイナス寄与度は172.73円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、アドテスト が79.46円、東エレク が50.51円、ＴＤＫ が40.91円、日東電 が33.17円と続いている。 プラス寄与度トップはファス