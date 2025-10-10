久光製薬は続落。９日取引終了後に発表した３～８月期連結決算は売上高が前年同期比０．７％減の７４９億４３００万円、営業利益が同９．７％減の８１億２８００万円だった。今年４月の薬価改定、選定療養制度の導入を含む後発品使用促進策による影響を引き続き受けた。厳しい販売競争の影響で「サロンパス」の売り上げも減少。販管費の増加も重荷となった。これが嫌気されている。 出所：MINKABU PRESS