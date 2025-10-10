バローホールディングスが下げ幅を縮小している。午後１時ごろに発表した９月度の月次営業情報で、主力のスーパーマーケット既存店売上高が前年同月比４．２％増と３１カ月連続で前年実績を上回ったことを好感した買いが下値に入っている。客数が同０．５％増とプラスに転じたほか、客単価が同３．７％増と上昇したことが寄与した。また、ドラッグストア事業の既存店売上高は同０．１％増、ホ