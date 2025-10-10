N.S. DANCEMBLEが、9月11日に渋谷 WWWで行われたワンマンライブの即日完売を受け、12月21日に表参道 WALL&WALLにて追加公演を開催する。 （関連：wapiti、バンド史に刻まれる重要なマイルストーンソールドアウトの初ワンマン――未来を確信させた夜） 本公演のチケットは、本日10月10日より先行チケットの申し込みが開始となった。また、当日会場では、2025年8月に配信リリースされた1st