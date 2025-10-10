KAB熊本朝日放送株式会社は10月10日、同月19日に開幕する「第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会 熊本県予選」の3回戦以降をライブ配信することを発表した。 3回戦は10月26日に開始し、配信はKABホームページ内のウインターカップ特設ページ上で行われる。さらに、11月3日午後2時25分からは、地上波で決勝戦のハイライトを実況・解説も交えて放送。解説は、2013年から熊本ヴォルタ&