午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１２１、値下がり銘柄数は１４６５、変わらずは２５銘柄だった。業種別では３３業種中１業種が上昇。値上がりは小売のみ。値下がりで目立つのは証券・商品、鉱業、石油・石炭、鉄鋼、銀行、化学など。 出所：MINKABU PRESS