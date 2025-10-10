ベルク [東証Ｐ] が10月10日後場(14:00)に決算を発表。26年2月期第2四半期累計(3-8月)の連結経常利益は前年同期比2.4％減の90.1億円となり、通期計画の182億円に対する進捗率は49.4％にとどまり、5年平均の57.6％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結経常利益は前年同期比13.5％増の92.4億円に伸びる計算になる。 直近3ヵ月の実績である6-8月期(