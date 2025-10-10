新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリー『ガールオアレディ シーズン2』第7話を10月5日（日）夜9時より放送。放送終了後より無料見逃し配信を開始しました。■『ガールオアレディ シーズン2』とは同番組は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4