E&Iクリエイション株式会社は、SG-imageの交換レンズ「AF 25mm F1.8」にニコンZマウント用を追加。10月10日（金）に発売した。希望小売価格は2万5,000円。 APS-Cサイズのイメージセンサーに対応したAF対応レンズ。従来のソニーE、富士フイルムXマウントに加えて、ニコンZマウントが加わった。 カラーはブラック、シルバー、レッド、オレンジを用意。それぞれピントリングに色が入る。ピ