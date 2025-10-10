10月10日に開催される国際親善試合で、日本代表とパラグアイ代表がパナソニックスタジアム吹田で対戦する。北中米ワールドカップまであと半年。日本同様に既に出場権を獲得しているパラグアイにとっても、今月の２試合は重要なテストマッチとなる。パラグアイメディア『VERSUS』によれば、決戦を前にブライアン・オヘダが取材に対応。日本戦、その４日後の韓国戦に向けて、次のように意気込みを示した。「この試合はワールド