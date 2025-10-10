ツインバード [東証Ｓ] が10月10日後場(14:00)に決算を発表。26年2月期第2四半期累計(3-8月)の経常損益(非連結)は4億2900万円の赤字(前年同期は3億2800万円の赤字)に赤字幅が拡大した。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の経常利益は前年同期比48.4％増の5億4900万円に拡大する計算になる。 直近3ヵ月の実績である6-8月期(2Q)の経常損益は6900万円の赤字(