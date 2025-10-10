プロバスケットボールりそなグループB1「長崎ヴェルカ」の話題です。 開幕したばかりのお忙しい中、伊藤 拓摩社長兼GMにスタジオへお越しいただきました。 ヴェルカはB1の3シーズン目を迎え、今月4日と5日には「開幕節」を戦い、1勝1敗でのスタートとなりました。 対戦相手は、B3時代からしのぎを削ってきた「アルティーリ千葉」です。 4日に行われたGAME1は94ー97、接戦となり