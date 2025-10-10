「２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ」の共同会見が１０日行われ、阪神・藤川球児監督と中野拓夢内野手が、甲子園球場からＺｏｏｍで参加した。会場では、ＤｅＮＡ・三浦大輔監督、筒香嘉智外野手、巨人・阿部慎之助監督、大城卓三捕手が登壇した。リーグ王者の阪神は今月１５日からＤｅＮＡ、巨人の勝者と甲子園球場で、ファイナルステージに臨む。選手会長の中野は「セ・リーグのチャンピオンとして負けられな